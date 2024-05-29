مصر.. تطورات جديدة في قضية البلوغر هدير عبد الرازق

وأوضح أن المنتجات التي اتهمت ابنته بسببها كانت تبيعها بغرض العلاج والتداوي منذ أكثر من عام، قبل أن تتوقف عن ذلك طوال تلك المدة، متسائلا أين كانت الرقابة في ذلك الوقت.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس البلوغر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها عدة اتهامات، منها نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ونشر فيديوهات خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور، فضلا عن تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت هدير عبد الرازق في أقوالها أنها تحاول التعرف على الكثير من الأشخاص، لا سيما الأثرياء، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق "مصالح مادية" من دون أن تتورط في علاقات جنسية بمقابل مادي.

وقالت في محضر التحقيق: "أنا أقوم بنشر فيديوهات عادية، ليس فيها تحريض على الفسق والفجور، وأستخدم السوشال ميديا لكسب الأموال، لكن ذلك عن طريق ترويجي لبيع الملابس النسائية".

ونفت هدير إلقاء القبض عليها سابقًا في قضايا منافية للآداب العامة.