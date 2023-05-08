أول صورة رسمية للملك تشارلز الثالث بعد تتويجه

وتُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، يوم السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عامًا.

وبلغت الاحتفالات أوجها، أمس الأحد، في "حفل التتويج" الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة وندسور غرب لندن.