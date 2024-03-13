بعد ثلاث حلقات.. هل خيّب "الكبير أوي 8" آمال جمهوره؟

جاء الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" مخيبا لآمال الجمهور الذي كان ينتظر الحصول على جرعة كوميدية خلال شهر رمضان، في وقت تقلص فيه عدد الأعمال الكوميدية.

وقال الجمهور، إن المسلسل كرر نفس أخطاء الجزء الماضي، معتمدا على كوميديا "الإيفيه" التي لم تعد "مضحكة" خلال الأعوام الماضية.

دون المستوى

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مستوى الجزء الثامن من "الكبير أوي" لا يختلف كثيرا عن مستوى الجزء السابع الذي عرض الموسم الماضي، اللذين اختلفا تماما عن الموسمين الأول والثاني، وحتى الموسم السادس.

وأضاف سعد الدين في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الجميع ناشد صناع المسلسل للتوقف عن تقديم أجزاء أخرى، والبحث عن فكرة جديدة يستطيعون من خلالها تقديم عمل فني جيد ينال إعجاب الجمهور، ويمنحهم الوجبة الكوميدية المنتظرة، لافتا إلى أن ثمانية أجزاء من هذا المسلسل كثيرة.

وأشار النافد الفني إلى أن إخفاق المسلسل هذا العام لم يكن مفاجئا للجميع، فمستوى المسلسل خلال الأعوام الماضية، وإصرار مكي على عدم التخلي عنه، كان يدل على أن الجزء الجديد لن يختلف كثيرا عن الجزء الماضي.

"انتهى إكلينيكيا والجمهور انصرف عنه"

ورأى الناقد الفني جمال عبد القادر أن الجمهور انصرف عن مسلسل "الكبير أوي"؛ بسبب ضعف المستوى، وإصرار صناعه على تقديم الفكرة نفسها، والتي تعتمد على كوميديا "الإيفيه".

وأضاف عبد القادر: "جاء الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي مخيبا للآمال مثل الأجزاء السابقة، فالمسلسل في نظري انتهى إكلينيكيا منذ أجزائه الثلاثة الماضية، وربما لا يتذكر المشاهد من الأجزاء الأخيرة سوى حلقة أو حلقتين، مثل مهرجان المزاريطة، والاستعانة بـ أحمد السقا كضيف شرف، وظهور لاعبي كرة القدم".

وأكد الناقد المصري أنه منذ زمن والجميع يطالب مكي في التنوع والبحث عن أفكار جديدة تتناسب مع حجم موهبته الكبيرة، إلا أنه لم يستجب، مضيفا: "كان من الطبيعي أن نصل إلى هذا المستوى، وأن ينصرف الجمهور عن المسلسل والبحث عن غيره".