السعودية تسمح ببيع الكتب في المقاهي ومحلات الورود

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، السماح ببيع الكتب في ثمانية قطاعات تجارية، بدلاً من اقتصارها على المكتبات فقط، وبينها عرض وبيع الكتب في محلات الورود والهدايا، وكذلك المقاهي.

وقالت الوزارة إنها سمحت أيضاً ببيع الكتب في السوبر ماركت، ومحلات بيع الملابس، ومحلات بيع الأغذية الخاصة، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، ومحلات المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات، والأسواق المركزية.

وأوضحت أن القرار الجديد يستهدف نشر ثقافة القراءة في المملكة، وتسهيل تجربة اقتناء الكتاب.

وأضافت أن القطاعات الثمانية الراغبة ببيع الكتب، لن تحتاج إلى إصدار ترخيص منفصل لنشاط بيع الكتب، حيث يمكنها إضافة النشاط الجديد عبر منصة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويتيح القرار الجديد توفر الكتب في كل مكان، بما في ذلك المدن والبلدات الصغيرة التي لا تتواجد فيها متاجر الكتب المتخصصة، وسط احتفاء مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار الجديد.