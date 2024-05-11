عبير نعمة: طلاقي سبب لي ألمًا كبيرًا وأشعرني بالفشل‎

وتابعت: "لدي الكثير من الذكريات الجميلة مع طليقي، فهو إنسان رائع، وبالطبع هو عزيز على قلبي، وأنا لم أكن أريد الانفصال، لكن هذا نصيب".

وكشفت سبب بكائها على المسرح وقت إعلان طلاقها، قائلة: "شعرت بالانهيار وسط بيتي، المسرح هو بيتي والجمهور هو أسرتي، والأغنية كانت مؤثرة للغاية، لذلك بكيت".

وأشارت المطربة اللبنانية إلى أن ابنتها يارا هي حاليًا كل حياتها، ولا تفكر في أي شيء غيرها، ولم تستبعد فكرة ارتباطها مجددًا، مشيرة إلا أنها لو فكرت في الارتباط مجددًا لن يكون في الوقت القريب، مؤكدة أن علاقتها انتهت بوالد ابنتها كزوج، لكن العلاقة مستمرة بينهما كأب وأم لـ "يارا".

وكانت المطربة عبير نعمة قد أعلنت طلاقها خلال حفل غنائي على المسرح، لتدخل في نوبة من البكاء، الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل.