مصر.. سائق "أوبر" المتهم بواقعة "فتاة التجمع" يكشف مفاجآت جديدة‎

كشف سائق يعمل في إحدى شركات النقل الذكي "أوبر"، والمتهم بالتعدي على نبيلة عوض، والتي عرفت إعلاميًا بـ "فتاة التجمع"، عن مفاجآت جديدة في القضية خلال اعترافاته أمام النيابة، كاشفًا أن السبب فيما حدث هو الخلاف على دفع الحساب، إذ أصرت الدفع بالفيزا، وهو أراد أن يحصل على مقابل الرحلة نقدًا.

وأضاف السائق أمام النيابة أنه دخل المجمع السكني بالتجمع الخامس بعد قبوله رحلة، وعقب استقلال الفتاة السيارة معه، جلست في الكرسي الخلفي جهة اليمين، وانطلق في رحلته، وبعد دقائق سألها إن كانت ستقوم بدفع مقابل الرحلة بالبطاقة البنكية "فيزا" أم نقدًا، فأخبرته أنها ستقوم بالدفع عن طريق البطاقة البنكية.

وتابع السائق المتهم: "أعطيت الفتاة هاتفي وطلبت منها تغيير طريقة الدفع، وأن تقوم بدفع ثمن الرحلة نقدًا، حتى لا أنتظر يومين حتى تقوم أوبر بإرسال المبلغ لي، لكنها قالت لي إن شقيقتها هي من طلبت الرحلة من هاتفها، وهي ليس لديها أموال نقدًا لكي تقوم بالدفع، وأصرت على الدفع بالبطاقة".

وأشار السائق إلى أنه تفاجأ بها تطلب إلغاء الرحلة والتوقف ورفضت إعطاءه هاتفه، الذي أعطاه لها لتغيير طريقة الدفع، فقام بالتوقف بالسيارة على جانب الطريق وسحب الهاتف منها بالقوة، وكان بظهر الهاتف قطعة معدنية هي التي أصابتها بيدها، وأنزلها من السيارة، مشيرًا إلى أن السبب في كل الأزمة هي طريقة الدفع مقابل الرحلة، نافيًا أن يكون قد تحرش بها.

جدير بالذكر أن المتهم اعترف من قبل بأنه حاول التحرش بها بسبب ملابسها العارية، موضحًا أنه لم يستطع السيطرة على شهواته بعد رؤيتها بهذه الملابس.