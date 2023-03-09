تزوّدنا بتعزيزات نفسية قوية.. 3 أنشطة تطرد الاكتئاب

يرى المحللون النفسيون أنّ هؤلاء الأشخاص في كثير من الحالات لا يتوقّفون عن تقدير أنشطتهم وهواياتهم، لكنهم ببساطة ليس لديهم ما يكفي من الطاقة لمُمارستها، في حالات أخرى يأتي التخلي عن الأنشطة نتيجة فورية لخسارة شخصية محدّدة.

على سبيل المثال، وفاة الشخص الذي كنت تتنزه وتتسلى معه من قبل، إذا أخذنا هذا في الاعتبار فسوف نفهم أنّ أحد أكثر خطوط العمل شيوعًا في اضطرابات المزاج هو التنشيط السلوكي.

الأنيدونيا Anhedonia ، وهي عدم القدرة على الشعور بالمتعة، هي أحد أكثر أعراض الاكتئاب شيوعًا، وهي فقدان الاهتمام بجميع الأنشطة تقريبًا، حتى تلك التي كانت تحظى بالتقدير والشغف في السابق.

التحيزات المحيطة بِالهِوايات

يعتقد البعض أنّ الهِوايات أنشطة مخصّصة حصريًا لأولئك الذين لديهم الكثير من وقت الفراغ، أو الذين لا يعرفون ماذا يفعلون بوقتهم، يُنظر إليها أيضًا على أنها نشاط رِبحي يتطلب دفع تكاليف باهظة على الرغم من أنها لا تمنح لنا دائمًا المتعة والشعور بالتحسن.

الحقيقة هي أنّ وجود هِواية من الهِوايات في حياتنا علامة على الصحة الذهنية، إنّ فتح فضاء حياتي للقيام بنشاط معيّن، من أجل مجرد متعة ممارسته، يساعد على إفراغ الذهن من شوائبه وعلى تحقيق توازن الانفعالات.

كما أنه يساعد على بناء المهارات الاجتماعية وزيادة الثقة بالنفس واحترام الذات، وبالمثل توفر الأنشطة الجرعة من الدوبامين الضرورية في حالة الاكتئاب.