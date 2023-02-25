كيف نعالج الاضطرابات النفسية بعد الزلزال؟

وقالت رزق الله لإرم نيوز: "بعد الزلزال يفقد الشخص الأمان بمنزله ويصبح سقف المنزل الذي كان رمزًا للطمأنينة والاستقرار شبحًا يتأرجح فوقه مهدداً حياته، لذلك من الطبيعي أن يصاب الجميع بنوبات الهلع والاضطرابات النفسية التي تتنوع بين التروما واضطراب ما بعد الصدمة ومتلازمة دوار ما بعد الهزة الأرضية".

بروتوكول علاج الأطفال

وحول العلاج تقول رندة: "يجب التعامل مع الأطفال تحديداً ببروتوكول علاجي خاص، يتم تحديده بحسب الفئة العمرية، ففي عمر ما بين 4 إلى 7 سنوات يجب تطمينهم ويجب أن يشعروا بأن الأهل متماسكون وأقوياء، ومن الممكن شرح موضوع الزلزال بطريقة علمية مبسطة مع الانتباه كل الانتباه لعدم تعرضهم لأي صور مخيفة أو دموية".

وتابعت الأخصائية النفسية: "يجب تطمين الطفل بشكل دائم بأن ما حدث لن يتكرر ولا يحدث إلا كل 100 عام مرة، حتى لو لم يكن هذا الكلام علمي مئة بالمئة لكن يجب تطمينهم بالدرجة الأولى".

أما بالنسبة للأعمار الأكبر، فيمكن اللجوء إلى أسلوب علمي يتمكن من استيعابه الطفل، بحسب رزق الله التي أكدت على الحذر في التعامل مع الأسئلة القدرية والتي لها علاقة بالموت ومشيئة الله.