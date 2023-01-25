دراسة: عصير الشمندر يزيد من قوة العضلات أثناء التمرين

وقام الخبراء في جامعة إكستر في بريطانيا، بإخضاع 10 أشخاص في أوائل العشرينات من العمر للدراسة، وطُلب منهم اتباع نظام غذائي منخفض النترات لمدة 3 أيام قبل بدء التجربة، ثم تم تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين والذي يعادل عصير الشمندر.

وتم إعطاء المجموعة الثانية مشروبا يحتوي على مسحوق وهمي، ولم تكن كلتا المجموعتين على دراية بماهية المشروب، وتمييزها من حيث المظهر والرائحة والطعم.

وقام الباحثون بقياس قوة العضلات باستخدام النبضات الكهربائية، ووجدوا أن القوة الدورانية كانت أعلى بنسبة 7% في المجموعة التي تناولت مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين.

كما تم فحص خزعات من عضلات الساق بعد تناول المشروب وقبل التمرين وبعده للتحقق من مستويات النترات في الأنسجة.

ووجد الباحثون مستويات أعلى من النترات في عضلات الأشخاص الذين تناولوا مشروب النترات مقارنة بمن تناولوا المشروب الوهمي.