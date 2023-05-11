لماذا يدخن الأردنيون بشراهة؟

تنفث أسيل خالد (36 عاماً) دخان سيجارتها، وهي تستريح من عملها كمدربة في صالة تدريب رياضية في العاصمة الأردنية عمان.

تقول أسيل، التي بدأت التدخين في سن العاشرة دون علم أسرتها، إن التدخين لا يؤثر على عملها كمدربة، وإنها لا تعتبر السجائر متنفساً لحالتها النفسية السيئة فقط بل هي رفيقتها في اللحظات السعيدة أيضاً.

وصنفت منظمة الصحة العالمية الأردن الدولة الأولى عالمياً من ناحية انتشار التدخين نسبة إلى عدد السكان، وتقول إن الأردنيين ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.

وذكرت أسيل أنها تنفق على التدخين 70 ديناراً (100 دولار) شهرياً، إذ يتراوح سعر علبة السجائر في الأردن بين دينار ونصف إلى دينارين ونصف.

وتقدر منظمة الصحة أن العائلة الأردنية تنفق على التدخين شهرياً ما يزيد على 150 دولاراً للشخص الواحد، مقابل 36 دولاراً شهرياً للفواكه و58 دولاراً للألبان والبيض ونحو 70 دولاراً للحوم والدواجن.

وتحذر المنظمة على موقعها الإلكتروني من أن التبغ يودي بحياة زهاء نصف من يدخنونه، وأنه يسبب وفاة أكثر من ثمانية ملايين نسمة سنوياً.

وتقول المنظمة إن أكثر من 80 % من المدخنين البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.