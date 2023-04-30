أطباء يحذّرون من نقص أدوية الأطفال في أوروبا

حذر أطباء أطفال من دول أوروبية عدة من نقص أدوية للأطفال بما فيها المضادات الحيوية وعلاجات الربو.

وقال الأطباء في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" السبت، إنه "من الضروري إيجاد حل سريع وموثوق ودائم" للمشكلات التي تواجهها مخزونات الأدوية في أوروبا.

وأضافوا: "صحة أطفالنا وصغارنا في خطر بسبب نقص الأدوية في كل أنحاء أوروبا".