هل انتفاخ أنف المرأة أثناء الحمل له علاقة بجنس الجنين؟

ووفقًا للبروفيسور، تحدث ظاهرة انتفاخ الأنف لدى كل الحوامل تقريبًا بدرجات متفاوتة، إذ يبدو الأمر واضحًا أكثر لدى بعض النساء.

وبسبب الظاهرة يبدو أنف الحامل أكبر وأكثر انتفاخًا. وعلى الرغم من أن الأمر ليس له أي أضرار صحية، إلا أن سببه الغامض يحير الكثيرين.

وقال البروفيسور آدم تايلور: "سبب حدوث ذلك يرجع إلى الزيادات الكبيرة في مستويات الهرمونات أثناء الحمل، وخاصة زيادة هرمون الإستروجين، الذي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية في جميع أنسجة الجسم؛ ما يسمح بدخول المزيد من الدم إلى أنسجة الأنف، ويؤدي إلى تمددها وتغيير شكلها، فتبدو أكبر وأكثر انتفاخًا".

وأكد أنه "مع ذلك لا يوجد أي داع للقلق، إذ عادة ما تحل المشكلة نفسها تلقائيًّا ويعود الأنف إلى شكله الطبيعي في غضون 6 أسابيع من الولادة، بمجرد عودة الهرمونات إلى المستويات الطبيعية".