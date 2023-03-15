8 عادات ليلية بسيطة لإنقاص وزنك

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لتطوير الروتين الليلي الصحيح تأثير إيجابي كبير على تقدمك في إنقاص الوزن.

ويقول أخصائي التغذية الدكتور مايك بوهل: "من خلال الالتزام بروتين ليلي، فإنك تترك لنفسك وقتًا أقل لكسر خط نظامك الغذائي عن طريق الخطأ".

وبحسب بوهل، تقع العادات الليلية التي تساعدك على إنقاص الوزن في مجموعتين، الأولى العادات التي تؤثر على كيفية معالجة جسمك للأشياء أثناء النوم، والثانية العادات التي تساعدك في الحصول على نوم مريح ليلاً حتى تشعر بالنشاط والاستعداد لتحمل اليوم التالي.

وعندما تحصل على القدر الكافي من النوم (7-9 ساعات)، ستحصل على طاقة كافية في اليوم التالي للمشاركة في الأنشطة التي تشعل السعرات الحرارية.

وأضاف بوهل أنه "من أجل إنقاص الوزن بشكل فعَّال، يجب أن تكون لديك الطاقة لحرق السعرات الحرارية الكافية على مدار اليوم".

ويقدم الدكتور بوهل 8 أمور صغيرة يمكنك القيام بها كل ليلة لفقدان المزيد من الوزن، وهي كما يأتي: