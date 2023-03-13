7 خطوات تساعدك على حرق دهون البطن خلال المشي

الإحماء والتهدئة

يبدو المشي سهلا، ولكن قبل أي جلسة تمرين من المهم تدفئة عضلاتك ومفاصلك خاصة إذا كان الجو باردا أو رطبا في الخارج، قم ببعض تمارين التمدد الديناميكي وتدريبات التنشيط والدحرجة لتجهيز جسمك للنشاط البدني وتجنب الألم والتشنجات وإصابات الإفراط في الاستخدام وما إلى ذلك.

تغيير السرعات

لا تمش بأسرع ما يمكن لأطول فترة ممكنة، من الأفضل استخدام الفواصل الزمنية لتحدي جسمك مع منح نفسك فرصة للتعافي وتحسين قدرتك على التحمل بمرور الوقت، على سبيل المثال، قم بالتبديل بين المشي بوتيرة سريعة وأخرى منتظمة كل دقيقة، فذلك يساعد على زيادة حرق السعرات ومنحك الأثر المأمول.

الصعود الشاق

يعد المشي على منحدر طريقة رائعة لزيادة شدة التمرين برفق وأمان، وهو جيد أيضا لوضعية جسمك لأنه يشجع ميكانيكا المشي الجيد وضربات القدم، بل يستهدف عضلات الوركين وأوتار الركبة، وينصح الخبراء بمحاولة البحث عن طريق يتجه صعودا أو يمكن الاستعاضة عن ذلك بالتمرين على جهاز المشي بوضعية مائلة، مع تجنب الإمساك بالقضبان إذا استطعت ذلك.

سترات الأوزان

تعتبر سترات الأوزان رائعة لأي تمرين للمشي، ومن خلال إضافة بعض المقاومة الخفيفة، ستقوي عضلاتك وعظامك ومفاصلك دون تأثير كبير، وتساعدك سترة الأوزان المناسبة على تنشيط قلبك، حيث تجبرك على حمل السترة أو حقيبة الظهر بوضعية جيدة، وابدأ مع 10% من وزن جسمك ثم زد الوزن ببطء، تجنب الركض وأنت ترتدي سترة ثقيلة، ولا تستبدل السترة بوضع أثقال في حقيبة ظهر عادية، لأن القوة لن تتوزع بشكل صحيح على جسمك.

تمارين المقاومة

طريقة أخرى لحرق المزيد من الدهون هي إضافة بعض التمارين التي تعتمد على وزن الجسم، كل بضع دقائق، بذلك تصبح نزهتك التقليدية بمثابة تمرين كامل للجسم، كل بضع دقائق، قم بأداء 10 تمارين اندفاع و 10 تمرينات ضغط و 10 تمرينات قرفصاء، ويفضل مع سترة ثقيلة، بهذه الطريقة ستستهدف المزيد من العضلات وتزيد من تمارين القلب وحرق السعرات الحرارية.

تغيير المسار

عليك تجربة السير على درب في الطبيعة به منحدرات وانحدارات طبيعية ومجموعة متنوعة من التضاريس، وعدم الاكتفاء بالسير في دروب مستقيمة، لن يؤدي ذلك إلى زيادة حرق السعرات الحرارية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين قوة الجزء السفلي من جسمك خاصة في قدميك وكاحليك أثناء التنقل في مسارات مختلفة.

زيادة فترة المشي

أخيرا وليس آخرًا، قم بإذابة المزيد من دهون الجسم عن طريق المشي لفترة أطول لزيادة فقدان الدهون وتحمل القلب والأوعية الدموية، وعندما تتعب، ستعمل عضلاتك وعظامك ومفاصلك بجهد أكبر، مما يبني المزيد من القوة والقدرة على التحمل بمرور الوقت، لا تزيد مدتك بسرعة كبيرة أو أكثر مما ينبغي، ما قد يؤدي إلى إصابات ناتجة عن الإفراط في الاستخدام؛ ما عليك سوى إضافة 5 دقائق إضافية للمشي كل أسبوع أو أسبوعين.