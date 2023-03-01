"حقنة هتلر" تُثير الفزع في مصر و"الصحة" تُحذّر

فجرت واقعة وفاة شاب يُدعى عمرو سعيد بعد إعطائه الحقنة المعروفة محليا باسم "حقنة هتلر" داخل إحدى الصيدليات، بعد أن اشتكى من معاناته من نزلة برد شديدة، حالة من الفزع في مصر.

وكان الشاب البالغ من العمر 36 عامًا و الذي كان يستعد لزفافه بعد شهرين، ذهب في يوم 19 شباط / فبراير الماضي، إلى إحدى الصيدليات القريبة من منزله في عين شمس بالقاهرة، لشراء مسكن لمعاناته من أعراض البرد، بحسب رواية أسرته.