دراسة مثيرة تكشف العلاقة بين تناول القهوة أثناء الحمل وطول الأجنة

كشفت دراسة جديدة أن تناول المرأة نصف كوب فقط من القهوة يوميًا أثناء الحمل، يمكن أن يؤثر على طول الأجنة.

وذكرت الدراسة أن النساء اللاتي استهلكن 50 مللي غرام من الكافيين يوميًا كن عرضة لولادة أطفال أقل طولا بمقدار 2 سم (0.8 بوصة) من أقرانهم عند سن الثامنة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تتأثر هذه النتائج مع وضع العوامل الأخرى التي تؤثر على طول الطفل في الاعتبار، بما في ذلك عمر الأم وتدخين الأم والعرق.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تعتمد على اختبارات الدم لقياس تناول الكافيين لدى النساء الحوامل، بدلاً من الدراسات الاستقصائية السابقة.

ونصحت هذه الدراسة النساء بضرورة الابتعاد تمامًا عن تناول القهوة خلال فترة الحمل.

وكان قد توصل الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في ماريلاند إلى هذه النتائج، بعد تحليل ودراسة سمات 2500 صبي وفتاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفحص الباحثون الأطفال الذين ولدوا بين عامي 2009 و2013 حتى سن الثامنة، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات اعتمادًا على كمية الكافيين التي تستهلكها الأم أثناء الحمل.

وجمع الباحثون عينات من البلازما من الأمهات خلال الثلث الأول والثالث من الحمل لقياس كمية الكافيين التي تتناولها الأمهات، وبعد تتبع الأطفال لأكثر من 8 سنوات، وجد الباحثون علاقة واضحة بين استهلاك الكافيين والطول، حيث وُجد فرق في الطول بمعدل 1.5 سنتيمتر في المتوسط في سن السابعة، وازداد الفارق إلى 2.3 سنتيمتر في سن الثامنة.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون ارتباطًا بين تناول الكافيين ومؤشر كتلة الجسم، أي أن تناول القهوة ليس له تأثير على الوزن خلال الحياة.

وقال الفريق: "كان أطفال النساء اللاتي تناولن الكافيين أثناء الحمل أقصر من أطفال النساء اللاتي لم يستهلكن الكافيين أثناء الحمل، مع زيادة فرق الطول حتى سن 8 سنوات".

وكانت قد أشارت دراسة سابقة أجريت عام 2021 إلى أن الكافيين يعمل على تضييق الأوعية الدموية في الرحم والمشيمة، مما قد يقلل من إمدادات الدم للجنين ويعيق نموه.

يُذكر أن الإرشادات الأمريكية الحالية توصي النساء الحوامل بالحد من تناول القهوة اليومي إلى حوالي 200 مللي غرام.