إسبانيا تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي الجمعة، إن "أحد الهواجس الرئيسية يكمن في احتمالات ظهور متحورات جديدة في الصين لم تتم السيطرة عليها". وأضافت: "نظرا للوضع الصحي في ذلك البلد ندرك أهمية التحرك بطريقة منسّقة، لكن أيضًا أهمية التحرك بسرعة".

وأشار بيان الوزارة، إلى ان الإجراءات ستبدأ مع أولى الرحلات القادمة من الصين إلى مطار مدريد، السبت، عند الساعة السادسة مساء (17:00 ت غ).

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير، لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وتوالت قرارات الدول بمن فيها الولايات المتحدة بفرض قيودٍ على جميع القادمين من الصين، بعد أن قررت بكين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد؛ ما شجّع العديد من الصينيين على وضع خطط للسفر.