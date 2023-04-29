اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

اكتُشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات طويلة جداً أحياناً، وفق ما كشفت دراسة فرنسية كندية مشتركة.

وقال معد الدراسة الرئيسي فلوران روسّي في مقابلة عبر الهاتف الجمعة، إنّ "هذه البكتيريا عادة ما تعيش فوق الأوراق أو داخل التربة، اكتشفنا أنّ الرياح حملتها إلى الغلاف الجوي وأنّ بإمكانها التنقل لمسافات طويلة وعبور الكرة الأرضية على ارتفاعات عالية بفضل السحب".

وأضاف أنّ "الغلاف الجوي قاسٍ جداً على البكتيريا، وأن معظم البكتيريا التي اكتشفناها كانت بيئية، ومن غير المُحتمل أن تكون ضارة للإنسان"

وتابع روسّي مازحاً: "لا خوف إذاً من السير تحت المطر، ليس معروفاً ما إذا كانت هذه الجينات تنتقل إلى بكتيريا أخرى".