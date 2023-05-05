4 لقاحات وتقرير الطب النفسي إجباري للحجاج الجزائريين

وسبق لوزارة الصحة الجزائرية أن شددت على ضرورة أن يكون الملف الطبي للحاج الجزائري كاملا، حيث ألزمت وكالات السياحة والسفر، بضرورة التأكد من المعلومات والمعطيات الضرورية الواردة في الملف الصحي، لتفادي المخالفات.

وتتزامن هذه التعليمات والتدابير الصحية مع انطلاق عملية التلقيح بالنسبة للحجاج الجزائريين وذلك قبل أسبوعين، تمهيدا للحصول على الملف الصحي الذي يعتبر أول خطوة قبل التنقل إلى البقاع المقدسة، تليها عملية دفع تكاليف الحج.

وسيخضع الحجاج الجزائريون لمجموعة من اللقاحات منها اللقاح المضاد للشلل، الذي أدرج لأول مرة بعد تسجيل حالات بالبقاع المقدسة خلال السنة الماضية، إضافة إلى اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، على غرار جرعتين من لقاح "فايزر" و"سبوتنيك"، وجرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، أو "جونسن"، كما تم الموافقة على لقاحات "موديرنا وسينوفارم وسينوفاك".