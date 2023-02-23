عبر الموجات الصوتية.. علاج جديد فعال لمرضى الشلل الرعاش "باركنسون"

كشفت دراسة جديدة، أن العلاج بالموجات الصوتية المركزة يمكن أن يساهم بفاعلية في علاج مرضى الشلل الرعاش (مرض باركنسون)، ويؤدي إلى تحسن ملحوظ.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثو كلية الطب بجامعة ميريلاند، يؤدي هذا العلاج غير الجراحي إلى تحسن كبير في الرعشة والقدرات الحركية والأعراض الجسدية الأخرى.