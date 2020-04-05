إيران تمدد تعطيل المدارس والجامعات بسبب ”كورونا“

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى الـ18 من نيسان أبريل الجاري، مخيرا بعض المحافظات التي تشهد نسبة إصابات قليلة باتخاذ قرار بدوام المدارس والجامعات من عدمه.

وقال روحاني في جلسة للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إن ”تعطيل المدارس والجامعات وكذلك إغلاق المراقد الدينية جرى تمديدهما حتى الـ18 من نيسان أبريل الجاري، وإن بعض المحافظات مثل بوشهر وهرمزغان (جنوب البلاد) النظيفة من فيروس كورونا بسبب قلة الإصابات لها سلطة اتخاذ القرار“.

وبين روحاني إن ”إغلاق حركة المرور بين المحافظات -أيضا- تم تمديده لمدة إسبوعين، فيما تبقى حركة السيارات داخل كل محافظة مع عدم الخروج إلى محافظات أخرى“.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد داخل المجتمع الإيراني دون التوجه إلى المراكز الصحية ”جريمة يحاسب عليها القانون“.