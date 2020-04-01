وزير الصحة لروحاني: لم ندخل مرحلة السيطرة على كورونا

رد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأربعاء، على الرئيس حسن روحاني، الذي زعم أن إيران تشهد منحنى تنازليا في كافة المحافظات الإيرانية، بشأن فيروس كورونا.

وكان روحاني قال خلال اجتماع الحكومة، صباح الأربعاء، إن انتشار فيروس كورونا بدأ يأخذ منحنى تنازلياً في كافة المحافظات الإيرانية“، مضيفا أن ”الإحصائيات تشير إلى تراجع الفيروس بنسبة 80%“، مؤكدا ”رصد 10 مليارات دولار لتجاوز العقبات الاقتصادية للمواطنين المتضررين من تفشي الفيروس“.

وقال نمكي في تصريحات صحفية: إن ”إيران لم تدخل مرحلة السيطرة والحد من تفشي فيروس كورونا”، مضيفًا أنه ”لا ينبغي أن يكون لدينا أي أوهام حول التحكم والسيطرة على انتشار الفيروس، فنحن في مرحلة إدارة المرض“.

وأردف الوزير أنه ”لحسن الحظ، وضعنا في جميع المحافظات أفضل بكثير من ذي قبل، لكن هذا لا يعني أن لدينا سيطرة على المرض، بل يعني أننا تمكنا من إدارة المرض“، مؤكدا أنه ”إذا وصلنا إلى مرحلة السيطرة على المرض، سنعلن عن ذلك. ونحن نعمل على السيطرة واحتواء الفيروس في بعض المحافظات والمدن“.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قال، الأربعاء، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية توفي 138 مصاباً بفيروس كورونا، وبلغ العدد الإجمالي للضحايا في البلاد 3036.

وبحسب المتحدث الرسمي، بلغ عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في إيران 47559 حالة، مع تسجيل 2987 حالة جديدة.