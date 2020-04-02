روحاني: فيروس كورونا يمكن أن يبقى في إيران حتى نهاية العام

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا يمكن أن يستمر لعدة أشهر، أو حتى نهاية العام الإيراني الجاري، الذي ينتهي في 21 مارس 2021.

وأضاف روحاني خلال كلمة له في اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، ”قد تكون كورونا معنا في الأشهر القليلة المقبلة، أو حتى نهاية العام الحالي، وقد تظل المجتمعات محدودة ولا يوجد طريقة عملية للتعامل مع كورونا، إلا عبر تقليل التجمعات الوطنية والشعبية“.

وأشار الرئيس روحاني إلى عدم وجود مشكلة لدى بلاده في تأمين السلع الأساسية التي شهدت إرتفاعًا ملحوظًا في ظل تفشي الفيروس، قائلًا: ”تُظهر مخططاتنا اليومية أنه في الأشهر المقبلة لا توجد مشكلة في السلع الأساسية، ولن نواجه مشكلة في تأمين العملة الأجنبية حتى نهاية العام الجاري“.

وتتضارب تصريحات روحاني بين حين وآخر، حيث قال أمس في اجتماع لحكومته، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في منحى تنازلي في كافة مناطق البلاد، مستندًا في ذلك إلى تقارير، قال إنه تلقاها من المحافظات الإيرانية.

وتعد إيران من أكثر بلدان العالم تضررًا بفيروس كورونا الذي ظهر فيها لأول مرة، في 19 شباط/فبراير الماضي، في محافظة قم وسط البلاد، بعد تسجيل أول حالتي وفاة.

وبلغ عدد الوفيات حتى يوم أمس الأربعاء، 3036 شخصًا بعد تسجيل 138 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ إجمالي الإصابات في إيران 47559 حالة، مع تسجيل 2987 حالة جديدة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور.