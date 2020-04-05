11 طريقة لحماية نفسك من الجراثيم أثناء التسوق في زمن كورونا

يعد تجنب الجراثيم فكرة جيدة دائما، لكن خلال جائحة ”كورونا“ الحالية أصبح أمرا بالغ الأهمية أن تحمي نفسك من الجراثيم في كل وقت وفي كل مكان، وخاصة عند قيامك بالأنشطة اليومية الأساسية مثل الذهاب لشراء الطعام، وهناك 11 طريقة ذكرها موقع ”readersdigest“ يمكنك أن تحمي بها نفسك خلال التسوق، وهي:

الذهاب في أوقات مبكرة

قد لا تكون شخصا صباحيا، ولكن الذهاب إلى السوبر ماركت مبكرا عندما يفتحون مباشرة قد يكون أفضل خيار لك.

وقال الدكتور جوناس نيلسن ”من خلال تجنب مجموعات كبيرة من الأشخاص، فإنك تقلل من خطر الإصابة بالفيروس، حيث ينتشر الفيروس بشكل أساس من خلال الاتصال الوثيق مع أشخاص آخرين“.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطهير العديد من المتاجر بين عشية وضحاها، لذلك فإن البيئة، بشكل عام تكون أقل في الجراثيم.

تعقيم عربة التسوق

تشير الدراسات إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى بضعة أيام، لذا امسح مقابض عربات التسوق أو السلال بمطهر لتعقيمها.

واقترحت الدكتورة لاركين أيضا؛ إحضار مناديل معقمة إضافية لفتح مقابض أبواب الفريزر والثلاجة وتعقيم يديك طوال فترة التسوق.

تجنب لمس وجهك

إن إحدى أسهل الطرق لنشر الفيروس هي لمس سطح ملوث ثم لمس وجهك أو عينيك أو أنفك أو فمك، إذ قدرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، أن هناك أشخاصا يلمسون وجوههم أكثر من 20 مرة في الساعة الواحدة.

وعلى الرغم من أن قناع الوجه يمكن أن يساعدك على منعك من لمس فمك وأنفك، إلا أنه يوصى باستخدامه لأخصائيي الرعاية الصحية فقط، خاصة بالنظر إلى النقص الحالي في معدات الوقاية الشخصية.

ابق على بعد 6 أقدام أثناء التنقل في الممرات

حاول قدر الإمكان الحفاظ على مسافة آمنة على بعد 6 أقدام من المتسوقين الآخرين، وقالت الدكتورة لاركين ”قد يكون هذا الأمر بسيطا مثل تجنب الممر المزدحم والدوران بعد بضع دقائق“.

نظرا لأن المتسوقين الآخرين قد لا يكونون على قدر من الوعي بقدر اهتمامك بالمحافظة على المسافة الاجتماعية، فكن مهذبا في طلبك أن يبقوا على مسافة منك.

كن لطيفا مع الآخرين

قالت الدكتورة لاركين، ”كما تفكر في صحتك فكر في صحة الآخرين، مضيفة إذا كان لديك جار مسن بحاجة إلى المساعدة، فانظر إذا كان بإمكانك التسوق له أو تعليمه كيفية استخدام الإنترنت وخيارات التوصيل“.

وأضافت ”كن صبورا ولطيفا مع الغير، خاصة العمال الذين يبقون المتاجر مفتوحة وبالطبع، إذا كنت مريضا، يرجى البقاء في المنزل“.

إحضار القفازات المتاحة عند الخروج

قد تكون المناديل المضادة للميكروبات كافية لتنظيف العبوات مثل: الجرار، والحاويات البلاستيكية، والعلب، والزجاجات، لكن الدكتور أليكسيا يوصي بالذهاب بخطوة أبعد أثناء الخروج، قائلا:“ أنت لا تريد أن تلوث بشرتك بالفيروسات والبكتيريا المعدية، ويمكن أن تجف المناديل وتضر بالجلد لذا يمكن إحضار القفازات“.

تجنب الدفع نقدا

تجنب الدفع بشكل نقدي عندما يكون ذلك ممكنا، حيث اقترح الدكتور جيمس إلدر استخدام بطاقات الدفع أو أشكال الدفع الإلكتروني الأخرى.

وقال ”سيقلل هذا من الحاجة إلى لمس النقود الورقية أو العملات المعدنية، والتي يمكن أن تحمل الجراثيم“، مضيفا ”إذا كان استخدام المدفوعات الإلكترونية غير ممكن، فإنه يوصي بتنظيف اليدين مباشرة بعد لمس النقود أو العملات المعدنية“.

تعقيم يديك

بعد الانتهاء من التسوق وقبل ركوب السيارة أو الإمساك بمفاتيح السيارة أو الهاتف الذكي، استخدم معقم اليدين فهو أفضل طريقة لتنظيف يديك عندما لا يتوافر الماء والصابون، مع التأكد من أن معقم اليدين يحتوي على ما لا يقل عن 60 % من الكحول.

وقال الدكتور أليكس بيريزو؛ ”استخدم حجما صحيا – ليس فقط قطرة صغيرة ـ وتأكد من فركها على ظهر يديك أيضا“؛ مضيفا ”يجب أن تستخدم ما يكفي من المطهرات حتى لا تتبخر أثناء فرك يديك لمدة 10 إلى 15 ثانية“.

اترك الحقائب خارج المنزل

عندما تعود إلى منزلك، اترك الأكياس خارج الباب واحمل الطعام إلى الداخل بشكل منفصل.

وتقول الدكتورة ليزا ساف كوتش ”قد يكون هذا مزعجا ويستغرق بعض الوقت، ولكنه سيقلل من احتمال أن تتدلى أي جزيئات على الأكياس البلاستيكية أو الورقية“.

شحنات البقالة المنزلية

مع تطور الأوضاع الحالية فقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان البقال سيقدم خدمة التوصيل للمنزل فهذه واحدة من أفضل الطرق للحد من المخاطر من خلال تجنب دخول المتجر تماما.

التعبئة والتغليف

أوصت الدكتورة لاركين بشطف المنتجات تماما كما تفعل عادة لإزالة أي تربة أو حطام.

وقالت ”إذا كنت ترغب في مسح البرطمانات والعبوات والزجاجات قبل وضعها، يمكنك فعل ذلك بمطهر“.

وأضافت ”يجب عليك أيضا غسل يديك بعد التعامل مع أي منتجات لتوخي مزيد من الحذر بشأن التلوث“.