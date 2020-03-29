إيران .. ارتفاع وفيات ”كورونا“ إلى 2640

سجلت إيران 123 وفاة و 2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور في مؤتمر صحافي اليوم الأحد“ارتفع عدد الوفيات إلى 2640، والإصابات إلى 38309 في ظل تفشي هذا الوباء“، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ حتى الآن 12391، مبينا أن ”هناك 3467 يرقدون في المستشفيات في حالة صحية حرجة بسبب فيروس كورونا“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس السبت عن تسجيل 139 حالة وفاة وإصابة 3076 آخرين بفيروس كورونا.

وظهر فيروس كورونا في إيران في الـ19 من شباط/ فبراير الماضي بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم وسط إيران.

واتخذت السلطات الإيرانية منذ يوم الجمعة إجراءات مشددة منها فرض غرامات مالية على المركبات وقيود على السفر ومنع المواطنين للخروج من المدن، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.