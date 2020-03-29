إيران .. إصابة رضيع بفيروس ”كورونا“

أعلنت جامعة العلوم الطبية بمدينة كناباد شمال شرقي إيران، اليوم الأحد تسجيل أصغر حالة إصابة كورونا في البلاد وهي لطفل يبلغ من العمر 35 يوما فقط.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن رئيس الجامعة، جواد باذلي ”أن مستشفى الجامعة استقبلت رضيعا يبلغ 35 يوما بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس وحمى، وبعد إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد جاءت النتيجة إيجابية“.

وأشار باذلي إلى أن ”إصابة رضيع في هذا العمر بفيروس كورونا لهو أمر نادر للغاية، لافتا إلى أن مدينة كناباد سجلت إصابة أخرى لطفل بينما كان يبلغ من العمر 3 سنوات“.