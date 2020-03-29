اعتراف بفشل الإجراءات الحكومية.. روحاني يدعو الإيرانيين للتعايش مع ”كورونا“

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني،اليوم الأحد، الإيرانيين إلى إعداد أنفسهم للتعايش مع فيروس كورونا المستجد حتى الحصول على علاج أو لقاح للمرض، في إشارة منه إلى فشل حكومته بالسيطرة على هذا المرض وخفض معدل الإصابات والوفيات المرتفعة يوميا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني خلال جلسته للجنة الحكومية لمكافحة هذا الفيروس الفتاك مع مجموعة من كبار المتخصصين في الأمراض المعدية والتنفسية، قوله إن ”فيروس كورونا تفشى في المجتمع ولكن علينا أن نتحمل ظروف المجتمع“.

وأضاف ”علينا أن نعد أنفسنا للعيش مع الفيروس للحصول على علاج أو لقاح للمرض“، مبينا أن ”الأطباء والمتخصصين أبلغوه أن الظروف بدأت تتحسن هذا الأسبوع مقارنة مع الأسابيع الماضية“.

وتابع الرئيس الإيراني ”نمط حياتنا يجب أن يستمر لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد“، معتبرا أن ”مرتبة إيران مقارنة بالدول الأخرى من حيث العلاج، وخفض الوفيات، وما إلى ذلك مقبولة“.

وقال روحاني ”عموما وضعنا هذا الأسبوع أفضل من الأسبوع الماضي وباقي الأسابيع الماضية“.

واتخذت الحكومة الإيرانية سلسلة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس من بينها فرض قيود وغرامات مالية كبيرة على السفر كما جرى منع المواطنين للخروج من محافظاتهم ومدنهم.