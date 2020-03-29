إيران .. سجن 4 رجال أمن بعد فرار 70 معتقلا خوفا من ”كورونا“

أعلنت المنظمة القضائية في القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال 4 من قوات الأمن في مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، على خلفية هروب 70 معتقلا في السجن المركزي للمدينة مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في كردستان مجتبى شيرود بزركي، إن ”المدعي العام في كردستان بدأ شخصيا تحقيقات ميدانية وأصدر أوامر قضائية بالتنسيق مع المدعي العسكري في كردستان، لاعتقال عدد من قوات الأمن بالمحافظة بسبب هروب معتقلين“.

وأضاف شيرود بزركي ”تم استدعاء العديد من ضباط السجن المركزي لمدينة سقز والتحقيق معهم، وتم الإفراج عنهم بكفالة، فيما تم اعتقال 4 منهم وإيداعهم في السجن“، مشيرا إلى أن ”التحقيقات ستستمر حتى يتم التوصل إلى أسباب الحادث“.

وذكر المدعي العام في محافظة كردستان، محمد جباري، أمس السبت، أن ”70 نزيلا تمكنوا من الهروب من السجن المركزي لمدينة سقز بعدما أقدموا على المواجهة مع قوات الأمن خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.

وأضاف جباري لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 9 من السجناء الهاربين، داعيا البقية إلى تسليم أنفسهم من أجل الحصول على عفو ورخصة للبقاء إلى جانب عوائلهم خشية تفشي فيروس كورونا.

وأكد المدعي العام لمحافظة كردستان أنه ”إذا لم يسلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية فإننا سوف نعتقلهم ونعاقبهم ولن نشملهم بالعفو“.