ما حقيقة فرض حظر تجول في مصر بسبب فيروس كورونا؟

نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، هاني يونس، نية الحكومة المصرية فرض حظر التجوال في البلاد بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال المستشار الإعلامي للحكومة عبر منشور له على صفحته بموقع ”فيسبوك“، إن ”الرسالة المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بدءا من يوم الثلاثاء المقبل كذب وشائعة تستهدف النيل منكم يا مصريين“، على حد قوله.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، عن قرار للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، ضمن خطة متكاملة لمواجهة تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وخصص الرئيس السيسي 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في مصر، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المبادرة تأتي ضمن خطة لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة الفيروس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي ستتولى إمداد ”فيسبوك“ بالمحتوى العلمي التوعوي، ويقوم ”فيسبوك“ بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المصريين وغير المصريين داخل مصر.