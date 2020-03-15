الأردن يسجل إصابة سابعة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، مساء الأحد، تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عدنان إسحق، مسؤول ملف ”كورونا“ في وزارة الصحة الأردنية، إن عدد إصابات كورونا في الأردن ارتفع إلى 7.

وبحسب الدكتور إسحق، فإن الإصابة السابعة تعود لسيدة عراقية (40 عاما)، مقيمة في عمان، وقدمت من بريطانيا منذ 10 أيام.

وأرسلت وزارة الصحة الأردنية فريقا استقصائيا وبائيا لفحص أسرة المصابة العراقية والمخالطين لها، بحسب صحيفة ”الغد“ المحلية.

وأعلن الأردن، صباح الأحد، اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا، إحداها لمواطن قادم من بريطانيا، و4 حالات لفرنسيين كانوا داخل أحد فنادق المملكة، والإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية.

وفي السياق، اتخذ البنك المركزي الأردني عدة اجراءات تستمر لنهاية العام الجاري فقط، بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت المملكة حتى مساء اليوم الأحد 7 أصابات مؤكدة.

وبحسب تعميم للبنك، وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، فقد قرر المركزي الأردني، السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولاسيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بتداعيات السلبية للفيروس ”الفتاك“.

وسمح المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على اعتبار ذلك هيكلة، دون يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، شريطة أن لا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات.

وقرر المركزي الأردني السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء المنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، مع الإبقاء على المخصصات المرصودة إزاء تلك المديونيات وفوائدها.

وأرجأ للبنوك أن تقدر أوضاع عملاء التجزئة، وبحث إمكانية تأجيل أقساط عملاء التجزئة دون أي عمولة وفوائد تأخير، بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية دون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الإئتماني لدى شركة كريف.

ودعا المركزي الأردني من مختلف البنوك مضاعفة جهودها الرامية إلى استخدام القنوات الإلكترونية بصورة أكبر، ووضع خطط لتعزيز قدرة خدمة العملاء لدى البنوك.