الحكومة المصرية تسحب الجنسية من شاب فلسطيني نالها بـ“الغش“

قررت الحكومة المصرية، سحب الجنسية من شاب فلسطيني بدعوى الحصول عليها عن طريق ”الغش وبناء على أقوال كاذبة“.

ونص القرار الذي نشر عبر الجريدة الرسمية المصرية، وحمل رقم 40 لسنة 2019، على ”سحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984 (فلسطيني الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية العام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وينص القانون على جواز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.

ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبها منه أو مصادرتها بعد انقضاء خمس سنوات على سحبها أو إسقاطها/ ويجوز أيضًا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

ويسمح بإلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

كما يجوز أيضًا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد اسقطها بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.