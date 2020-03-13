وفاة الجراح الإيراني الشهير إسماعيل يزدي بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، وفاة الطبيب الإيراني الشهير إسماعيل يزدي؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا الآخذ بالتفشي في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.

وقال تقرير منشور على موقع وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية: ”توفي الدكتور إسماعيل يزدي أحد أبرز الجراحين في الشرق الأوسط نتيجة إصابته بفيروس كورونا“.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن الدكتور الراحل يزدي هو شقيق وزير الخارجية الإيراني الأسبق إبراهيم يزدي.

وأضافت أن يزدي يُعد أحد أبرز الجراحين المتخصصين في جراحة الفك والوجه في إيران والشرق الأوسط، حيث تولى عمادة كلية طب الأسنان بجامعة طهران وعضوية المجمع الدولي لجراحي الفك والوجه.

وكشفت تقارير إخبارية محلية في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا، شملت مسؤولين بالحكومة ونوابا بالبرلمان ورياضيين وإعلاميين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى يوم الجمعة أكثر من 11 ألفا و300 إصابة، فضلًا عن 514 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.