أمريكا: تهديد إيران لا يزال كبيرا بعد ضربات أمريكية في العراق

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة، إن التهديد الذي تمثله إيران لا يزال كبيرا حتى بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مسلحة مدعومة من طهران في العراق، ردا على مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني في هجوم صاروخي هذا الأسبوع.

وعبر ماكينزي عن اعتقاده أن الضربات الأمريكية التي استهدفت 5 مخازن للأسلحة في العراق ستردع الهجمات المستقبلية المماثلة.

لكنه لم يلمس تراجع خطر إيران والجماعات التي تدعمها في الأيام التي تلت مواجهة بين واشنطن وطهران في يناير/ كانون الثاني، وذلك إثر اغتيال واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، والهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران بعدها على أهداف في العراق، وأسفر عن إصابات دماغية لأكثر من 100 جندي أمريكي.

وقال ماكينزي في إفادة صحفية في وزارة الدفاع: ”أعتقد أن التهديد لا يزال مرتفعا بشدة، وأرى أن التوتر لم ينخفض في الواقع“.