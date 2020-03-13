وفاة لواء بارز في الحرس الثوري الإيراني جراء الإصابة بكورونا

أفادت قناة إيرانية معارضة اليوم الجمعة وفاة قائد عمليات مقر ”ثأر الله“ التابع للحرس الثوري، اللواء ناصر شعباني هماني، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة ”در تي في“ التابعة للمعارضة الإيرانية، أن ”القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني اللواء ناصر شعباني هماني، توفي اليوم الجمعة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد“. بينما لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الخبر.

واشتهر شعباني بتصريحه في أغسطس/ آب 2018، بأن الحرس الثوري طلب من المتمردين الحوثيين في اليمن، إطلاق النار على ناقلتي نفط سعوديتين.

وأضاف في حديثه مع وكالة ”فارس“: ”قلنا لليمنيين أطلقوا النار على ناقلتي النفط السعوديتين، وقد فعلوا ذلك“، مشيرا إلى أن الحرس الثوري ينوب عن الجمهورية الإسلامية في تقديم الدعم وتوجيه الحوثيين في اليمن.

لكن سرعان ما حذفت وكالة ”فارس“ المقربة من الحرس الثوري، هذا المقطع من الحوار المنشور على الموقع، بينما استطاعت النسخة الفارسية من موقع ”صوت أمريكا“ التقاط صورة للجزء المحذوف.

وكانت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، قد استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين، في تموز/يوليو الماضي 2018.