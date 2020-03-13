وفاة إعلامي إيراني شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أفادت وكالة ”مهر“ الإيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة الإعلامي الإيراني الشهير رضا يوسفي؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي يتفشى في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مدير القناة السابعة بالتلفزيون الإيراني، مسعود أحمدي افزادي قوله: ”إن الإعلامي رضا يوسفي، وهو أحد مديري هذه القناة ومؤسس البرنامج الشهير (مرحبا أيها الطبيب)، توفي نتيجة إصابته بكورونا“.

ولفت المسؤول الإيراني إلى ”أن الإعلامي يوسفي تردد خلال الفترة الماضية على أماكن مختلفة من البلاد، حيث خضع للملاحظة الطبية بعد إصابته بفيروس كورونا، حتى توفي اليوم الجمعة في مستشفى الإمام الخميني“.

وسجلت إيران إصابة عدد كبير من الشخصيات العامة بفيروس كورونا شملت مسؤولين في النظام ونوابا في البرلمان ورياضيين، في ظل تفشي الفيروس في جميع المدن الإيرانية.

وبلغت حالات إصابة فيروس كورونا في إيران حتى اليوم الجمعة أكثر من 11 ألفا و300 إصابة، فضلًا عن 514 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.