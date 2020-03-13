حقيقة إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا

نفى مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الأمر كله مجرد تكهنات من صحف مصرية وإنجليزية.

وأوضح: ”صحيفة الوطن المصرية نشرت خبرا يفيد بأن صلاح من الممكن أن يكون قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، لأنه تحدث مع أرتور بوروك حارس بورنموث الذي تم اكتشاف إصابته مؤخرا بالمرض“.

وتم عزل 5 من أفراد نادي بورنموث، بينهم حارس المرمى أرتور بوروك، و4 آخرين من الجهاز الفني، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأضاف: ”الصحيفة المصرية استندت في حديثها إلى أن محمد صلاح قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول، وعلى هذا الأساس انتشر الخبر عن إصابة النجم المصري“.

وكانت آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي، أمام بورنموث وأحرز صلاح هدفا وظهر خلالها أرتور بوروك في ملعب اللقاء، وتبادل الحديث مع صلاح مع نهاية الشوط الأول.

ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي ولكل منهما 16 هدفا.

ويتصدر جيمي فاردي ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا ويأتي بعده بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، وسجل 17 هدفا.