إصابة 4 عراقيين في طهران بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، إن أربعة من أبناء الجالية العراقية في حي دولت آباد الواقع جنوب طهران، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد الذي بات ينتشر بالعديد من المدن الإيرانية منذ الأربعاء الماضي بعد ظهوره في محافظة قم وسط إيران.

وذكر موقع ”ميدل ايست نيوز“ الإيراني، إن ”أربعة من العراقيين المقيمين في حي دولت آباد جنوب العاصمة طهران، أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وجرى نقلهم الى الحجر الصحي“.

ولم تقدم السلطات الرسمية الإيرانية حتى الآن أي معلومات عن إصابة العراقيين الأربعة، ويقطن حي دولت آباد الآلاف من أبناء الجالية العراقية الذين غادروا العراق منذ عام 1980 ميلادي.

ولم تتمكن الحكومة الإيرانية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأدى هذا الفايروس القاتل إلى وفاة ستة إيرانيين على الأقل بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في بيان رسمي لها في وقت سابق من اليوم السبت.

وكان النائب البارز عن التيار الإصلاحي بهرام بارسايي، اتهم السلطات في بلاده بإخفاء عدد المصابين وتفشي فيروس كورونا في إيران، مضيفاً إنه ”لابد من محاسبة المقصرين بقضية انتشار فيروس كورونا الجديد في ايران ومحاسبتهم، ويجب اتخاذ الإجراءات الضرورية قبل تأزم الأوضاع في البلاد بسبب انتشار الفيروس“.