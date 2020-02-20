الحكومة الإيرانية تشكل لجنة بأمر روحاني لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الخميس، عن تشكيل لجنة بأمر من الرئيس حسن روحاني، لمواجهة فيروس كورونا القاتل، بعدما أكدت السلطات أمس مقتل اثنين من المصابين في محافظة قم وسط البلاد والقريبة من العاصمة طهران.

وقال ربيعي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إنه ”تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس كورونا الجديد تضم وزراء الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن الأركان المسلحة الإيرانية، وذلك بتوجيه من الرئيس حسن روحاني“.

وأضاف ربيعي ”لقد راجعت الحكومة القضية في عدة جلسات منذ اندلاع كورونا في الصين واتخذت القرارات المناسبة عبر الحدود، وقد راقبت وزارة الصحة المسألة بحذر واتخذت الإجراءات اللازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولا من جميع المواطنين“.

وشدد المسؤول الإيراني على أن حكومة بلاده سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة بحساسية كاملة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنه ”حتى الآن لم يعرف بشكل دقيق مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى محافظة قم“، مضيفا أن ”هناك العديد من الذين نشك بإصابتهم بهذا الفيروس“.

وفي وقت سابق من يوم أمس، خصصت وزارة الصحة في قم ثلاثة مستشفيات بالمحافظة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، فيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن عدد المصابين تجاوز 100 وإن السلطات الرسمية تتكتم على القضية.