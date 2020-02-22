كورونا يتمدد في إيران.. إصابة أعضاء بحكومة طهران المحلية بالفيروس

أصيب أعضاء مجلس محافظة طهران (الحكومة المحلية)، بالرعب والخوف؛ بعد تقارير تحدثت عن إصابة عدد من أعضاء المجلس بفيروس كورونا؛ ما دفع إلى منع المصابين من المشاركة في الجلسات، بحسب المتحدث باسم الحكومة المحلية علي عطا.

وقال عطا للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”أعضاء مجلس الحكومة المحلية في طهران، قرروا عقد جلسة علنية، الأحد، لكن غياب بعض الأعضاء قد يؤثر على القرار بسبب إصابة البعض بفيروس كورونا“، مبينا أن ”المجلس عقد السبت جلسة لمناقشة تفشي كورونا في المحافظة، خاصة بعد احتمال إصابة رئيس بلدية المقاطعة الثالثة عشر مرتضى رحمان زادة“.

وقال المتحدث باسم بلدية طهران غلام حسين محمدي، إن ”بلدية المنطقة الثالثة عشر لطهران ارتكبت خطأ جسيما في نشر المعلومات عن إصابة رئيسها“.

وأشار، وفق وكالة أنباء ”موج نيوز“، إلى أن ثمة اشتباه بإصابة مرتضى زادة بكورونا، حيث دخل المستشفى، ولم يتم بعد التأكد؛ بسبب عدم ظهور الفحوصات التي تتطلب 24 ساعة.

أما رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي، فقال إن الإصابة جاءت نتيجة لقائه رفقة أعضاء آخرين برئيس بلدية المنطقة الثالثة عشر في طهران، موضحا أن نتيجة الفحوصات ستظهر خلال 24 ساعة.

وانتشر كورونا في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران، وذلك بعد الإعلان عن وفاة شخصين بسبب الفيروس، بمحافظة قم المجاورة للعاصمة.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى خمسة أشخاص، فيما تزايدت حالات المصابين.