إصابة فائزين اثنين في الانتخابات الإيرانية بفيروس ”كورونا“ (صورة)‎

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء السبت، إن مرشحين اثنين فائزين بالانتخابات التشريعية الإيرانية التي جرت أمس الجمعة، أصيبا بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وذكر موقع ”انتخاب“ الإخباري الإيراني، أن المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية عن مدينة رشت، محمد علي رمضاني، أصيب بفيروس ”كورونا“، كما أصيب المرشح الفائز بأحد مقاعد مدينة رشت عن التيار الأصولي المتشدد، علي أغا زاده، بهذا الفيروس.

ونقل الموقع عن مصادر طبية، أن وضع النائب الجديد محمد علي رمضاني حرج للغاية، وهو يرقد في أحد مستشفيات مدينة رشت، عاصمة محافظة جيلان الواقعة شمال إيران.

وفي ظل النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في إيران، تمكن رمضاني وأغا زاده من الفوز بعضوية مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) عن التيار الأصولي المتشدد.

وحتى الآن، أدى انتشار فيروس ”كورونا“ في إيران إلى وفاة 6 أشخاص، فيما تزايد عدد المصابين به، وفقا لما تعلنه وزارة الصحة الإيرانية بين الحين والآخر.