تعرف على أكبر المحميات الطبيعية على امتداد القارات السبع (صور)
يستعرض التقرير التالي الذي نشره موقع "سي أن أن"، أكبر 7 حدائق في العالم والتي تعد محميات طبيعية ذات مظهر خيالي.
وهذه الحدائق موزعة على القارات السبع، وهي على النحو التالي:
أمريكا الشمالية
تمتد حديقة شمال شرق جرينلاند الوطنية عبر ما يقرب من نصف أكبر جزيرة في العالم، وهي حاليًا أكبر حديقة وطنية في العالم وأكبر منطقة محمية برية ويبلغ حجمها 972 ألف كيلومتر مربع (375 ألف ميل مربع).
تضم الطبقة الجليدية في جرينلاند معظم أنحاء المتنزَّه، ولكن هناك أيضًا خطا ساحليا طويلا وعرا يعد موطنًا لثيران المسك والدببة القطبية والعديد من الكائنات القطبية الشمالية الأخرى.
أمريكا الجنوبية
توجد أكبر المتنزهات في أمريكا الجنوبية في المناطق الأقل سكانًا في القارة، الأمازون وباتاغونيا.
وتضم أكبر حديقة وتدعى تشيريبيكيت الوطنية في جنوب شرق كولومبيا (43000 كيلومتر مربع / 17000 ميل مربع).
تحمي الحديقة مساحة كبيرة من غابات الأمازون المطيرة وجبال تيبوي ذات القمم المسطحة والأنهار البرية، وتبدو وكأنها شيء من "الخيال" بدلاً من كونها منظرًا طبيعيًا فقط.
أستراليا
إن أكبر محمية طبيعية في أستراليا هي متنزَّه صحراء مونجا ثيري سيمبسون الوطني، وتبلغ مساحته 36000 كيلومتر مربع / 13900 ميل.
تم الإعلان عن المتنزَّه في عام 2021، لحماية المناظر الطبيعية الصحراوية في شمال جنوب أستراليا.
ويضم واحدا من أكبر حقول الكثبان الرملية في العالم، وغابات السنط، ومراعي سبينيفكس، ونتوءات الجبس، وسلاسل بحيرات بلايا (الجافة). بالإضافة إلى أكثر من 150 نوعًا من الطيور.
آسيا
خرجت قارة آسيا عن السباق على أكبر المتنزهات الوطنية في العالم، على الرغم من كونها أكبر قارة.
تأسست حديقة "سانجيانغيوان" الوطنية في الصين عام 2021، وهي جزء ضخم من هضبة التبت التي تغذي منابع أنهار اليانغتسي والأصفر ولانتسانغ.
أوروبا
نظرًا لصغر حجمها مقارنة بالعديد من القارات الأخرى، فإن العديد من أكبر المتنزهات في أوروبا تبدو صغيرة مقارنة بغيرها.
وأكبر حديقة موجودة في القارة هي متنزه فاتناجوكول الوطني في أيسلندا (14141 كيلومترًا مربعًا / 5460 ميلًا مربعًا).
تجسد المحمية روح "النار والجليد" في الجزيرة. فهي أرض العجائب التي تضم البراكين والينابيع الساخنة والمضائق والأنهار الجليدية التي يسهل استكشافها بمفردك (التخييم والمشي لمسافات طويلة ومراقبة الطيور) أو عبر الرحلات المصحوبة بمرشدين.
أفريقيا
تعد من أكبر وأعلى الكثبان الرملية في العالم؛ هي حديقة ناميب نوكلوفت الوطنية في غرب ناميبيا، وتبلغ مساحتها 49,768 كيلومتر مربع (19,216 ميل مربع).
تم إنشاء الكثبان الرملية التي يزيد ارتفاع بعضها على 200 متر (656 قدمًا)، عن طريق آلاف السنين من الأمواج والرياح البرية التي ترسب الرمال في أقدم صحراء في العالم.
على الرغم من أنها ليست حديقة وطنية في حد ذاتها، إلا أن أكبر منطقة محمية في أفريقيا هي منطقة محمية كافانغو-زامبيزي، وتبلغ مساحتها (520 ألف كيلومتر مربع / 200 ألف ميل مربع) التي تم تشكيلها في عام 2012 لحماية الأجزاء المجاورة من زامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وأنغولا وناميبيا.
القارة القطبية الجنوبية
تعد المحمية الطبيعية الرسمية الوحيدة في القطب الجنوبي هي منطقة بحر روس البحرية.
تم إنشاء المحمية في عام 2016، وتمتد على مساحة 1.55 مليون كيلومتر مربع (600000 ميل مربع) وهي موطن لملايين الحيوانات القطبية، بما في ذلك طيور البطريق والحيتان والفقمات والطيور البحرية.