تعرف على أكبر المحميات الطبيعية على امتداد القارات السبع (صور)

تضم الطبقة الجليدية في جرينلاند معظم أنحاء المتنزَّه، ولكن هناك أيضًا خطا ساحليا طويلا وعرا يعد موطنًا لثيران المسك والدببة القطبية والعديد من الكائنات القطبية الشمالية الأخرى.

أمريكا الجنوبية

توجد أكبر المتنزهات في أمريكا الجنوبية في المناطق الأقل سكانًا في القارة، الأمازون وباتاغونيا.

وتضم أكبر حديقة وتدعى تشيريبيكيت الوطنية في جنوب شرق كولومبيا (43000 كيلومتر مربع / 17000 ميل مربع).