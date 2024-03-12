خبراء يحذرون من انتشار الأوبئة خلال الألعاب الأولمبية في باريس

حذر خبراء من المخاطر الصحية والأوبئة المحتملة مع اقتراب الألعاب الأولمبية في باريس التي تقام بين 26 يوليو/تموز إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال موقع "وست فرانس"، إن تجمّع الأشخاص خلال هذا الحدث العالمي يعد خطرًا كبيرًا ويسهم في انتشار الأمراض.

ومن التهديدات الأكثر خطورة "حمى الضنك"، وهو مرض ينتقل عن طريق "بعوضة النمر".

كما تعمل السلطات الصحية على الحد من انتشار أمراض أخرى مثل "الشيكونغونيا" والتهابات الجهاز التنفسي مثل كوفيد-19، خلال الألعاب الأولمبية.

من جانبه، يحاول عالم العدوى جيل بيالو مواجهة احتمال انتشار وباء غامض خلال هذه الفترة؛ ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية المرتبطة باللعبة.