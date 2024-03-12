خبراء يحذرون من انتشار الأوبئة خلال الألعاب الأولمبية في باريس
حذر خبراء من المخاطر الصحية والأوبئة المحتملة مع اقتراب الألعاب الأولمبية في باريس التي تقام بين 26 يوليو/تموز إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال موقع "وست فرانس"، إن تجمّع الأشخاص خلال هذا الحدث العالمي يعد خطرًا كبيرًا ويسهم في انتشار الأمراض.
ومن التهديدات الأكثر خطورة "حمى الضنك"، وهو مرض ينتقل عن طريق "بعوضة النمر".
كما تعمل السلطات الصحية على الحد من انتشار أمراض أخرى مثل "الشيكونغونيا" والتهابات الجهاز التنفسي مثل كوفيد-19، خلال الألعاب الأولمبية.
من جانبه، يحاول عالم العدوى جيل بيالو مواجهة احتمال انتشار وباء غامض خلال هذه الفترة؛ ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية المرتبطة باللعبة.
ويبرز أيضًا التهديد المحتمل لـ"جدري القرود"، وهو عدوى فيروسية.
ويوصي بعض الخبراء، مثل أنطوان فلاهولت من معهد الصحة العالمية في جنيف، باليقظة؛ لأن الألعاب الأولمبية تحتوي على أخطاء كثيرة.
وختم الموقع بالقول، إن "دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 تتضمن شرعية الاستفسارات المتعلقة بالمخاطر الصحية والأوبئة، وإن اليقظة في الإجراءات الصحية ستستمر لمنع انتشار الأمراض بالكامل وضمان الأمن والصحة للمشاركين والمشاهدين".