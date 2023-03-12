يبث عبر التلفزيون الرسمي.. الأردنيون يترقبون حفل زفاف الأميرة إيمان
يشهد "بيت الأردن" أو قصر الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.
ومن المقرر أن يقوم التلفزيون الأردني الرسمي وقناة المملكة الفضائية، والمنصات الرقمية الرسمية، ببث فعاليات ومراسم الزفاف الذي من المتوقع أن يحضره 150 مدعوًا.
وأقامت الملكة رانيا العبدالله، في قصر الحسينية يوم الثلاثاء، حفل حناء للأميرة، حيث اشتمل على معزوفات وأغانٍ تراثية وشعبية أردنية، قدمتها فرقة نايا، التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وهنأ الديوان الملكي، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، "بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى للأميرة إيمان وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".