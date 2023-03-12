يبث عبر التلفزيون الرسمي.. الأردنيون يترقبون حفل زفاف الأميرة إيمان

يشهد "بيت الأردن" أو قصر الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

ومن المقرر أن يقوم التلفزيون الأردني الرسمي وقناة المملكة الفضائية، والمنصات الرقمية الرسمية، ببث فعاليات ومراسم الزفاف الذي من المتوقع أن يحضره 150 مدعوًا.