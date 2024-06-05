انفجار قنبلة داخل مقبرة في النجف العراقية (صور)

أدى انفجار وقع داخل مقبرة "وادي السلام" في مدينة النجف العراقية، إلى مقتل عامل دفن، خلال قيامه بتجهيز قبر لدفن أحد الموتى.

وأفادت مصادر عراقية بأن حفار القبور ضرب خلال الحفر أحد الألغام المدفونة وهي من مخلفات حرب المدن بين العراقيين والجيش الأمريكي في مدينة النجف.

وقال مفيد الطاهر مدير إعلام شرطة النجف لـ "إرم نيوز"، إن الحادث نجم عن "انفجار مخلف حربي نوع عنقودي على حفار قبور عشريني، في مقبرة وادي النجف أثناء قيامه بحفر قبر".

وأضاف أن "شدة الانفجار حولت الدفان إلى أشلاء، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادث".