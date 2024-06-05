المغرب.. كشف المادة المتسببة بوفيات "الكحول المغشوشة"

أعلنت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية" بجهة الرباط، اليوم الأربعاء، وفاة 8 أشخاص ووضع 81 آخرين تحت المراقبة الطبية بعد تناولهم مشروبات كحولية مُسممة بمادة "الميثانول" بمنطقة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة.

وأفاد بيان صادر عن المديرية، أنه تم تسجيل حالة إصابة تسمم 114 شخصًا بمادة "الميثانول"، تم تأكيدها مخبريا من قبل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالعاصمة الرباط.

ووفق المصدر ذاته، فإن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، مشيرًا إلى أنه توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وقالت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية"، إنها جندت مختلف أطقهما الطبية والتمريضية وكذلك مختلف الوسائل والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية والتكفل الطبي بالمصابين، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لإطلاق إنذار للبحث عن حالات أخرى.

وكان موقع "هسبريس" المحلي، أفاد في وقت سابق بأن 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الحادثة، 8 داخل المستشفى و7 خارجه، وسط مخاوف من ارتفاع العدد في الساعات القادمة.