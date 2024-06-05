المغرب.. كشف المادة المتسببة بوفيات "الكحول المغشوشة"
أعلنت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية" بجهة الرباط، اليوم الأربعاء، وفاة 8 أشخاص ووضع 81 آخرين تحت المراقبة الطبية بعد تناولهم مشروبات كحولية مُسممة بمادة "الميثانول" بمنطقة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة.
وأفاد بيان صادر عن المديرية، أنه تم تسجيل حالة إصابة تسمم 114 شخصًا بمادة "الميثانول"، تم تأكيدها مخبريا من قبل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالعاصمة الرباط.
ووفق المصدر ذاته، فإن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، مشيرًا إلى أنه توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وقالت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية"، إنها جندت مختلف أطقهما الطبية والتمريضية وكذلك مختلف الوسائل والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية والتكفل الطبي بالمصابين، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لإطلاق إنذار للبحث عن حالات أخرى.
وكان موقع "هسبريس" المحلي، أفاد في وقت سابق بأن 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الحادثة، 8 داخل المستشفى و7 خارجه، وسط مخاوف من ارتفاع العدد في الساعات القادمة.
وأعلنت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، الاثنين الماضي، في بيان أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما وضع 18 آخرون تحت المراقبة الطبية.
وأكدت السلطات المحلية، آنذاك، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، إذ تم توقيف شخصين، يبلغان من العمر 41 سنة و21 سنة.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن "الشخصين المشتبه فيهما، وضِعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".