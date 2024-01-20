الذكاء الاصطناعي.. قراصنة الإنترنت يستعينون بروبوتات الدردشة

تواجه أجهزة إنفاذ القانون في العالم، صعوبات بالتعامل مع الحجم الهائل للجرائم المرتبطة بالإنترنت. ويدخل الاحتيال يومًا بعد يوم مستوى جديدًا مع الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، لا سيما عبر روبوتات الدردشة.

خلال الحدث السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منذ أيام، تحدث القادة في مجال الأمن السيبراني عن التحديات المستمرة التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون.

وسلط الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، الضوء على التحديات المستمرة الناجمة عن انتشار التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. وأشار ستوك إلى أن وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه أزمة بسبب تزايد حجم الجرائم الإلكترونية. وقال إنه حتى ولو قامت سلطات إنفاذ القانون بنشر الوعي حول الاحتيال، فإن المزيد والمزيد من حالات الاحتيال تظهر للنور.

وأثناء الحدث، تم الحديث أيضًا عن تقنية مثل Fraud GPT، وهي نسخة ضارة من روبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعيChatGPT . وأوضح ستوك أن مجرمي الإنترنت ينظمون أنفسهم على أساس الخبرة من خلال شبكة سرية. وقال أيضًا إن هؤلاء "الممثلين السيئين" لديهم أيضًا نظام تصنيف يتيح لهم تقديم خدماتهم بمزيد من الموثوقية.

ما هو FraudGPT؟