مصرع عارضة أزياء شهيرة بحادث "صادم"(صور)
توفيت عارضة الأزياء الفنزويلية الشهيرة، سينثيا نايلي هيغاريدا بيرميجو، في حادث مأساوي بعد أن تشابكت ملابسها بقضبان قطار سريع.
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف المحلية، كانت سينثيا، البالغة من العمر 30 عامًا، تخضع لجلسة تصوير في موقع الحادث في "زاكوالكو دي توريس" غرب المكسيك، عند وقوع الحادث.
ورغم سرعة وصول فرق الإنقاذ، فإنهم أعلنوا وفاتها على الفور، إثر الحادث الذي تسبب في تهشّم جسدها.
وقالت متحدث باسم الشرطة، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الفتاة من سكة القطار، وإنه تم نقلها لإجراء تشريح قبل تسليمها لذويها.
وجمعت الشرطة إفادات الشهود الذين كانوا حاضرين خلال جلسة التصوير، وفيما يتعلق بالتحقيق، أوضح خواكين مينديز رويز، المدعي العام لولاية خاليسكو، أن كل الأدلة تشير إلى أن الحادث كان نتيجة لوجود سينثيا بالقرب من مسار القطار واقترابها كثيرًا منه أثناء مروره، إذ تسببت القوة الناتجة عن القطار بسحب ملابسها نحوه وبالتالي وفاتها.
وتواصل السلطات التحقيق في حادثة وفاة عارضة الأزياء لتحديد كافة التفاصيل، فيما نبهت الجهات المختصة الأفراد من الاقتراب من القطارات عند مرورها تجنبًا للحوادث المروعة.