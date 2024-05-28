مصرع عارضة أزياء شهيرة بحادث "صادم"(صور)

ورغم سرعة وصول فرق الإنقاذ، فإنهم أعلنوا وفاتها على الفور، إثر الحادث الذي تسبب في تهشّم جسدها.

وقالت متحدث باسم الشرطة، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الفتاة من سكة القطار، وإنه تم نقلها لإجراء تشريح قبل تسليمها لذويها.