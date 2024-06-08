سجن يوتيوبر مصري شهير بتهمة تهديد وابتزاز شخصية عامة

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغاً من سيدة تتهم اليوتيوبر وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها.

ويعود أصل الخلاف لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة صاحبة البلاغ على منصة يوتيوب.

وتقول السيدة إنه في شهر يناير الماضي، اصطحب اليوتيوبر آخرين وتهجموا عليها بمادة حارقة ورشوها في عينيها، كما انهالوا عليها ضرباً وأصابوها بجروح قطعية وكدمات، بينما كانت تستعد لصعود سيارتها.

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة أكرم سلام للمحاكمة أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة.