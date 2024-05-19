مصر.. موجة حر لاهبة والسلطات تحذر

وفيما يتعلق بحركة الملاحة حذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب في الحركة على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 عقدة في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2,5- 3,5 متر.

ووصلت درجات الحرارة اليوم الأحد في العاصمة القاهرة (العظمى 38 درجة والصغرى 24)، وفي محافظة الإسكندرية (العظمى 34 والصغرى 22)، وفي محافظة مطروح "العظمى 37 درجة والصغرى 22".

في حين ارتفعت درجة الحرارة في محافظة سوهاج (العظمى 43 درجة والصغرى 26)، ومحافظة قنا "العظمى 44 درجة والصغرى 26"، وبلغت أشدها في محافظة أسوان "العظمى 45 درجة والصغرى 28".

وكشفت الهيئة العامة عن طقس الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد، حتى يوم الجمعة الـ24 من مايو، متوقعة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء مصر.