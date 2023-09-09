سيلفستر ستالون ممازحاً البابا: هل أنت مستعد لملاكمتي؟
مازح الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون، خلال زيارته للفاتيكان، البابا فرنسيس.
وقال البابا للنجم الأمريكي عبر مترجمه "لقد كبرنا ونحن نشاهد أفلامك"، فما كان من بطل سلسلة أفلام "رامبو" و"روكي" إلا أن رفع قبضتيه في الهواء وسأل الحبر الأعظم "هل أنت مستعد لملاكمتي؟".
وقابل البابا الحركة بمثلها برفع قبضته في الهواء مبتسما.
كما قدم ستالون، خلال لقائه، عائلته للبابا، ورافقه في زيارته إلى الفاتيكان كل من زوجته وبناته وشقيقه.
وينحدر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية، إذ هاجر أبوه الصقلي إلى الولايات المتحدة وهناك ولد ستالون.