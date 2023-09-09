سيلفستر ستالون ممازحاً البابا: هل أنت مستعد لملاكمتي؟

كما قدم ستالون، خلال لقائه، عائلته للبابا، ورافقه في زيارته إلى الفاتيكان كل من زوجته وبناته وشقيقه.

وينحدر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية، إذ هاجر أبوه الصقلي إلى الولايات المتحدة وهناك ولد ستالون.